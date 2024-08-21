Рыбак потерял сознание после «пощечины» кита

Рыбак из Австралии чуть не погиб после встречи с китом. Об этом сообщает The Independent.

40-летний австралиец рыбачил в море, когда перед его лодкой неожиданно возник кит. Всплыв, он столкнулся с лодкой. Животное взмахнуло хвостом и отвесило рыбаку «пощечину». Мужчина потерял сознание, однако не упал за борт.

Товарищ рыбака, который был с ним в лодке, позвонил в службу спасения. Мужчин обнаружили, лодку отбуксировали к берегу, а пострадавшего доставили в больницу. Он получил серьезные травмы лица и спины. Его состояние стабилизировалось, но мужчина не смог вспомнить, как кит отвесил ему «пощечину».

Парамедики назвали случай невероятным и очень редким. Прежде киты раскачивали лодки в этих водах, но они никогда напрямую не причиняли вред людям, находящимся в лодках.

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