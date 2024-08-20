Переодевшийся в женскую одежду водитель автобуса приставал к девушкам на улице

Житель Клина переоделся в женскую одежду и приставал к девушкам на улице. Очевидцы сняли на видео дебошира, который разбил лобовое стекло легковой машины и домогался окружающих. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника, мужчина находился в неадекватном состоянии и лез к девочкам 16-17 лет. Окружающим пришлось держать дебошира, который хотел напасть на припаркованные автомобили. На один из них он напал и выбил лобовое стекло.

«Сел он в машину незнакомого человека <…>, его оттуда вытащили, и он начал буянить, разбил лобовое и приставал к девушкам», — рассказал свидетель.

Одна из свидетельниц рассказала о том, что у дебошира есть жена и дети. Кроме того, он работает водителем автобуса.

«Все тайное становится явным! <…> Опека и ПДН говорят, что в семье все хорошо. Жена бухает. Ребенка из этой семьи забрать не можем, потому что органы опеки на их стороне», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что полицейские задержали таксиста, который приставал к пассажиркам. Все произошло в Москве, а мужчина еще и публиковал ролики с домогательствами в соцсетях.

Также стало известно о том, что что в Москве педофил растлевал крестную и племянницу. Он требовал от жены родить именно дочь.