В Магнитогорске таксист весь вечер возил 16-летнюю девушку, а потом изнасиловал

В Магнитогорске 16-летняя девушка вызвала такси после прогулки с друзьями. На вызов приехал 25-летний мигрант, который сначала возил подростка по городу, потом затащил в квартиру и дважды изнасиловал.

Подробности происшествия сообщает сайт kp.ru.

Инцидент произошел 11 августа. Девушка после прогулки вызвала такси, после чего телефон разрядился. Она планировала быть дома через 20 минут, а оказалась только на следующее утро.

Таксист сменил маршрут и возил пассажирку по городу. Когда стемнело, он привез ее к себе и завел в квартиру.

«В квартире он с силой повалил девочку на диван…, перевернул ее на живот и дважды изнасиловал», - сообщил изданию источник.

Потом мужчина отвез девушку домой. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение в изнасиловании. Мужчина заключен под стражу.

Выяснилось, что он работал неофициально, жил в России с 2019 года.

Ранее сообщалось, что мужчина в Магнитогорске наблюдал за женщиной из дома напротив в бинокль, а потом пытался изнасиловать.