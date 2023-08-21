Грозился продать в рабство: таксист изнасиловал 16-летнюю школьницу в лесу

В Нижегородской области таксиста подозревают в изнасиловании школьницы. Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, мужчина отвез знакомую в лес и надругался, а после пригрозил продать ее в рабство, если о случившемся кто-либо узнает.

По данным источника, все произошло с несовершеннолетней жительницей Кстова. Она подрабатывает официанткой в одном из кафе. В один из дней ученица познакомилась с частым гостем, который работает водителем такси. У них не было никаких отношений, просто здоровались, когда мужчина приходил в заведение.

В один из дней таксист предложил девятикласснице прокатиться на машине, но по дороге он повернул в лес и уже там надругался над пассажиркой. После этого он отвез девушку обратно и предупредил, чтобы она не обращалась в полицию, иначе он продаст ее в рабство.

16-летняя пострадавшая рассказала обо всем старшей сестре и матери, которые обратились к правоохранителям и написали заявление. Отмечается, что таксист успел сбежать в Москву. Сейчас проводится проверка.

Ранее сообщалось, что московский таксист надругался над спящей клиенткой.

Такси остается зоной повышенного риска. В октябре прошлого года в кабине автомобиля сексуальному насилию подверглась 32-летняя москвичка. Она села в машину в состоянии алкогольного опьянения и заснула. Водитель, припарковав авто у одного из домов на проспекте 60-летия Октября, пересел на заднее сидение и изнасиловал пассажирку.

Столичному уголовному розыску удалось разыскать и задержать 55-летнего преступника только спустя четыре месяца.