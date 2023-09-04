Рядом лежали учебники по химии: 17-летнего школьника нашли сгоревшим в подмосковном лесу

В Мытищах нашли сгоревшим заживо 17-летнего подростка, который с 30 августа числился пропавшим без вести. На месте обнаружили газовый баллон, учебники по химии и медикаменты.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Тело школьника обнаружено 2 сентября в Хлебниковском лесопарке. Специалисты установили, что смерть наступила два дня назад.

Предварительно, школьник умер от ожогов, полученных при вскрытии газового баллона. По факту смерти начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Липецке госпитализировали мужчину, который обварился борщом при взрыве казана. Он получил ожоги 8% тела: туловища, рук, бедер.

До этого мы писали, как годовалый ребенок попал в больницу в Санкт-Петербурге из-за супа. Малыш опрокинул на себя тарелку с едой и получил 12% ожогов тела. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.