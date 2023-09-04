Россиянин решил приготовить борщ в казане и получил ожоги при его взрыве

В Липецке госпитализировали 35-летнего мужчину, который обварился борщом при взрыве афганского казана. У него диагностировали 8% ожогов тела.

Подробности сообщает портал GOROD48.

Пациента госпитализировали 3 сентября. Выяснилось, что мужчина готовил суп с использованием казана.

По неясной причине скороварка взорвалась, и его обдало кипящим супом. У мужчины нашли ожоги рук, туловища, промежности и бедер. Характер ожогов соответствует второй и третьей степеням.

Казан – не что иное, как скороварка, в которой образуется большое давление – это ускоряет процесс приготовления блюда. Стенки казана обычно толще, чем у скороварки. Он имеет круглую, обтекаемую форму.

Ранее сообщалось, что уроженец Украины попытался соблазнить россиянку борщом на острове Бали, но после отказа в интимной близости избил девушку.