Руль проткнул живот: у российского школьника выпал кишечник после поездки на велосипеде

В Уфе спасли 12-летнего ребенка, который пострадал после поездки на велосипеде. Руль проткнул ему живот, из-за чего у мальчика стал выпадать кишечник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, школьника катался на двухколесном велосипеде. В какой-то момент во время велопрогулки произошел несчастный случай. Мальчик неудачно упал, и руль пронзил его брюшную полость. Рана оказалась настолько глубокой, что внутренние органы вывалились наружу.

Ребенка госпитализировали и сразу отправили на срочную операцию. На протяжении двух часов врачи спасали юного пациента, и все прошло успешно. Сейчас пострадавший восстанавливается после хирургического вмешательства. Он продолжает находиться в больнице под присмотром медиков.

Ранее на Камчатке в больницу проник медведь. Он решил зайти в инфекционное отделение. Чтобы прогнать хищника, пришлось использовать огнетушитель.

Также недавно в Самаре тигр напал на сотрудника зоопарка. Пострадавшего доставили в больницу.