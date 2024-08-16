Медведь проник в больницу, но его прогнали огнетушителем

На Камчатке медведь попытался попасть в здание инфекционного отделения больницы. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Камчатка».

По информации источника, ЧП произошло в поселке городского типа Палана.

Дикий зверь попытался ворваться в здание через дверь, однако там его встретили с огнетушителем. От залпа заряда огнетушителя хищник ринулся в обратную сторону от входа, отбежал, а затем повернулся и сердито зарычал.

Ранее мы писали, что в Бурятии один из самых титулованных яхтсменов России прыгнул со скалы и погиб, спасаясь от медведя. Его товарищ, который также сорвался со скалы, получил повреждения различной степени тяжести.

Также сообщалось, что в Самаре тигр напал на сотрудника зоопарка. Полицейские организовали проверку по факту произошедшего.