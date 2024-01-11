Руководство клуба «Мутабор» обжаловало решение о приостановке деятельности. Об этом сообщает издание ТАСС.

В начале 2024 года стало известно о том, что деятельность клуба «Мутабор» приостановили на 90 суток. Оказалось, что на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой присутствовал гость с инфекционным заболеванием. Это не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По информации источника, администрация клуба «Мутабор» подала апелляцию на решение приостановить работу заведения. Отмечается, что жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом.

Ранее сообщалось о том, что клуб «Мутабор» закрыли из-за грызунов и трещин в стенах. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что СК готовится возбудить уголовное дело в отношении Насти Ивлеевой.