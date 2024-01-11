«Ъ»: клуб «Мутабор» закрыли из-за грызунов и трещин в стенах

Клуб «Мутабор» закрыли из-за грызунов и трещин в стенах. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В начале 2024 года стало известно о том, что клуб «Мутабор» закрыли на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Дело в том, что на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой присутствовал гость с инфекционным заболеванием. Как выяснилось, в клубе «Мутабор» был выявлен ряд других нарушений.

В первую очередь, в заведении обнаружили «следы жизнедеятельности грызунов». Также в складах помещения, где хранятся напитки, отсутствуют термометры. Кроме того, на стенах, потолках, барных стойках найдена грязь. Состояние заведения оценено как «крайне неудовлетворительное»: в стенах и полу обнаружены трещины и сколы, а с потолка отслаивается покрытие.

Все это «затрудняет уборку» и может стать причиной проникновения в клуб насекомых и грызунов, переносящих заболевания.

Ранее мы писали о том, что СК готовится возбудить уголовное дело в отношении Насти Ивлеевой. Подробности смотрите в этой статье.