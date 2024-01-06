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НАШ ШОУБИЗ
15:57, 06 января 2024
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Склонение к экстремистской деятельности: СК готовится возбудить дело в отношении Ивлеевой и Vacio

Ku66.ru: СК готовится возбудить уголовное дело в отношении Ивлеевой и Vacio .

Склонение к экстремистской деятельности: СК готовится возбудить дело в отношении Ивлеевой и Vacio

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогеру Анастасии Ивлеевой и рэперу Vacio может грозит реальный срок за «голую» вечеринку. По данным портала Ku66.ru, который ссылается на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Следственный комитет готовится возбудить уголовное дело в отношении молодых людей.

В ходе организованной проверки выяснилось, что действия рэпера на мероприятии демонстрировали приверженность к ЛГБТ*-движению (признано экстремистским и запрещено на территории России). В связи с этим Vacio и Ивлеевой, организатору скандальной вечеринки, могут вменить склонения лиц к деятельности экстремистской организации. В клуб «Мутабор», где проходил ивент, были приглашены многие звезды шоу-бизнса, а также работники СМИ.

Ранее стало известно, что Анастасия Ивлеева покинула Россию. По некоторым данным, девушка взяла билет в один конец и улетела в Дубай. Пользователи предполагают, что блогер решила переждать там последствия скандала.

*экстремистская организация, запрещенная на территории России

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Ku66.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Настя Ивлеева
уголовное дело
скандал
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