Склонение к экстремистской деятельности: СК готовится возбудить дело в отношении Ивлеевой и Vacio

Блогеру Анастасии Ивлеевой и рэперу Vacio может грозит реальный срок за «голую» вечеринку. По данным портала Ku66.ru, который ссылается на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Следственный комитет готовится возбудить уголовное дело в отношении молодых людей.

В ходе организованной проверки выяснилось, что действия рэпера на мероприятии демонстрировали приверженность к ЛГБТ*-движению (признано экстремистским и запрещено на территории России). В связи с этим Vacio и Ивлеевой, организатору скандальной вечеринки, могут вменить склонения лиц к деятельности экстремистской организации. В клуб «Мутабор», где проходил ивент, были приглашены многие звезды шоу-бизнса, а также работники СМИ.

Ранее стало известно, что Анастасия Ивлеева покинула Россию. По некоторым данным, девушка взяла билет в один конец и улетела в Дубай. Пользователи предполагают, что блогер решила переждать там последствия скандала.

*экстремистская организация, запрещенная на территории России