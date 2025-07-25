Ространснадзор нашел нарушения у разбившегося Ан-24 за месяц до ЧП. Об этом сообщает газета «Известия».

24 июля вблизи Тынды произошло крушение самолета Ан-24. Никто из находившихся на борту не выжил. Как сообщает источник, за месяц до авиакатастрофы Ространснадзор проводил проверку авиакомпании, которой принадлежал самолет, и выявил многочисленные нарушения. Большинство нареканий касалось технического обслуживания самолетов. По итогам проверки от полетов отстранили 8 бортов, а от проведения ТО — 4 сотрудников авиакомпании.

Также сообщается, что за месяц до ЧП аналогичный самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы в Иркутской области из-за неисправности шасси. Тогда никто не пострадал, однако после этого случая проверки в отношении авиакомпании были усилены.

Ранее мы писали, что разбившийся в Приамурье самолет Ан-24 попал в четыре авиаинцидента с 2018 года. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что пассажирка самолета Ан-24 чудом не попала на борт из-за болезни внучки.