Пассажирка самолета Ан-24 чудом не попала на борт из-за болезни внучки

Одна из числившихся пассажирок разбившегося в Приамурье самолета Ан-24 чудом не попала на борт из-за болезни внучки. Об этом она рассказала РЕН ТВ.

Как пояснила женщина, из-за болезни внучки ей пришлось вернуться домой, и она решила не лететь, чтобы побыть с детьми.

В итоге она поехала в Тынду на поезде.

Ранее стала известна личность командира разбившегося воздушного судна. Им оказался 61-летний Вячеслав Логвинов из Иркутска, который регулярно выполнял полеты на Ан-24.

Напомним, в качестве основной версии крушения сейчас рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости. По предварительным данным, никто не выжил из присутствующих на борту.