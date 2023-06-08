Ростовчанка зарабатывала на порно-роликах со своей 10-летней дочерью

Россиянка снимала порно-стримы с десятилетней дочерью в Ростовской области. Ее задержали. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

По предварительной версии правоохранительных органов, 38-летняя женщина из Каменска-Шахтинского снимала порнографические ролики с участием десятилетней дочери. Далее она выкладывала видео на одном из стриминговых сервисов в Интернете.

Подчеркивается, что полицейские нашли в квартире аксессуары для записи интимных роликов, вроде розовых кожаных наручников.

На данный момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Если вину подозреваемой докажут, то ростовчанке грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержаны родители за изготовление порно с участием несовершеннолетних дочерей. Отмечается, что девочки учатся в 5 и 7 классе. По данным, женщина искала источник заработка, а у мужчины появилась идея о создании видео данного характера. Все стало ясно, когда подруга одной из девочек пришла к ней в гости.

Еще один случай произошел также в Подмосковье. Там 40-летняя мать снимала порно с коллегой и собственным 9-летним сыном. Отснятый материал выкладывался в Интернет. Отмечается, что ребенка воспитывали без отца. Семья на учете не состояла.