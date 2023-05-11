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13:43, 11 мая 2023
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Мать снимала порно с собственным девятилетним сыном и коллегой в Подмосковье

40-летняя мать снимала порно с коллегой и собственным 9-летним сыном в Подмосковье.

Мать снимала порно с собственным девятилетним сыном и коллегой в Подмосковье

Фото: Freepik

В Подмосковье женщина вместе со своим коллегой и 9-летним сыном снимали порно. Видеоматериалы выкладывались в Сеть. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье задержали женщину. По предварительной следственной версии, она вместе с 26-летним партнером привлекла к съемкам порно-видео маленького сына. Отснятый материал выкладывался в Интернет. Отмечается, что ребенка воспитывали без отца. Семья на учете не состояла.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребенка». Полицейские изъяли у злоумышленницы три жестких диска, ноутбук и два телефона. Сейчас ее допрашивают и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Индии родственники невесты ослепили ее жениха и убили, чтобы свадьба не состоялась. Трагедия произошла после того, как мужчина начал встречаться с женщиной из деревни и собирался на ней жениться, но ее семья была против брачного союза, но жениха было не остановить. Он вместе со своими родными тайно решил провести церемонию без участия стороны невесты.

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