В Подмосковье задержаны родители за изготовление порно с участием несовершеннолетних дочерей

Отец и мать из подмосковной Дубны были задержаны за изготовление порнографических роликов с участием несовершеннолетних детей.

Отмечается, что девочки учатся в 5 и 7 классе. По данным, женщина искала источник заработка, а у мужчины появилась идея о создании видео данного характера.

Все стало ясно, когда подруга одной из девочек пришла к ней в гости. Школьница поняла, что происходит и доложила своей маме. После этого женщина обратилась в полицию, сообщается в Telegram-канале 112.

Сотрудники правоохранительных органов пришли в дом с проверкой и обнаружили компьютер с порнографическими роликами. Отец детей был задержан, а мать проходит экспертизу по вменяемости. Девочки сейчас находятся у своих родственников.

«Отец – псих, лишен родительских прав и состоит на учете», – передает слова источника РЕН ТВ.

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