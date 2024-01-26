Россиянку в капюшоне насмерть сбил грузовой поезд

В Гатчинском районе Ленинградской области женщина попала под грузовой поезд. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло в районе пешеходного перехода на станции Семрино. Погибшая шла в надвинутом капюшоне и вовремя не увидела приближающийся поезд.

Россиянка скончалась на месте. К настоящему времени личность погибшей не удалось установить. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области объявили в розыск двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании. По данным полиции, преступники надругались над девушкой, а потом украли у нее два телефона, деньги и браслет.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге жильцы многоквартирного дома обнаружили пропавшего 40-летнего соседа. Найти труп удалось благодаря появлению резкого запаха.