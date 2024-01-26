В Петербурге жильцы многоквартирного дома нашли пропавшего 40-летнего соседа по запаху

В Санкт-Петербурге был обнаружен труп 40-летнего мужчины. Его удалось найти благодаря жильцам, которые заподозрили неладное из-за резкого запаха. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, 25 января в чате жители одного из многоквартирных домов обсуждали появление странного запаха. Они отмечали, что он намного сильнее на 14 этаже. Соседи предположили, что там может быть мертвый человек. Так и было.

Вскрыв дверь квартиры, в которой проживал 40-летний мужчина, удалось раскрыть загадку появления вони. Там разлагался труп. Предварительно, россиянин покончил жизнь самоубийством. Соседи признались, что какое-то время назад он пропал, да и в целом репутация у него была не самая лучшая, поэтому они не удивились, узнав о его смерти.

Ранее в Магадане в запертой комнате общежития нашли 7-месячную малышку. Девочка громко и долго плакала, поэтому жильцы мгогоэтажки решили вызвать полицию. Мать ребенка дверь не открыла, поэтому ее пришлось вскрывать. Внутри находилась только маленькая девочка в грязной одежде и с признаками простуды.