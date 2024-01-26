Надругались над девушкой, украли два телефона, деньги и браслет: двух насильников объявили в розыск

Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании жительницы Свердловской области. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на МО МВД «Заречный».

Стражи порядка сообщили журналистам подробности случившегося. По их данным, в поселке Белоярском двое мужчин изнасиловали девушку. Одному из подозреваемых 34 года, второму — 49 лет. Сначала злоумышленники надругались над жертвой, а потом украли у нее два телефона, деньги и браслет.

В настоящий момент полицейские ведут поиски предполагаемых преступников. Другие подробности инцидента пока не раскрываются.

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