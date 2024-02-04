Папа отобрал его телефон: 16-летний школьник угнал машину отца из мести и разбился насмерть

В Канске десятиклассник после ссоры с отцом угнал его машину и попал в смертельное ДТП. Несовершеннолетний не умел водить, а в момент столкновения не был пристегнут ремнем безопасности, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Смертельное ДТП с участием школьника произошло накануне, 3 февраля, на трассе Канск — Тасеево — Устье. Перед аварией несовершеннолетний поругался с отцом из-за того, что тот забрал у него смартфон. Из мести юноша угнал машину родителя и столкнулся с другим транспортным средством.

В результате ДТП десятиклассник погиб. Водитель другого автомобиля получил множественные травмы и был доставлен в больницу. За минуту до трагичного случая отец позвонил в полицию и сообщил о поступке сына. Теперь стражи порядка разбираются в произошедшем.

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