Схватил за руку и поцеловал: охранник гимназии в Балашихе приставал к ученицам

В Балашихе 49-летнего охранника гимназии обвинили в домогательствах к ученицам. Семиклассницы утверждают, что мужчина приставал к ним, когда они зашли в школу зарядить электронную сигарету.

На охранника заявили семьи двух 13-летних школьниц. Несовершеннолетние утверждают, что они гуляли вечером около гимназии с друзьями. Подростки решили зайти внутрь, чтобы зарядить вейп. Школа в этот момент была уже закрыта, и дверь им открыл охранник. Со слов девочек, мужчина сначала схватил одну из подруг за руку, обнял, поцеловал в лоб и пытался завести внутрь. Школьница оттолкнула его, самостоятельно прошла в комнату охраны, поставила электронку заряжаться и ушла, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Спустя полчаса вторая подружка решилась забрать вейп — она была со своей младшей сестрой. Девочки утверждают, что охранник и их пытался обнять, но им удалось убежать.

Мужчина работает в гимназии с января этого года. Ранее на него жалоб не поступало. Известно, что охранник ранее трижды привлекался по административным статьям за мелкое хулиганство. Проводится проверка.

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