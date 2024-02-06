Россиянку изнасиловали в номере отеля после празднования дня рождения

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку после празднования ее дня рождения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, вечером 5 февраля в полицию обратилась жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, которой только исполнилось 24 года, и рассказала, что ее изнасиловали и вместе с тремя подругами удерживали в номере апарт-отеля «Пулково» на Пулковском шоссе.

Уточняется, что россиянка отмечала свой день рождения 4 февраля в одном из баров в центре Северной столицы. В заведении девушки познакомились с мужчиной, предложившим им продолжить празднование в его номере в отеле.

Приняв предложение незнакомца, девушка с подругами отправилась в отель, где мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил и изнасиловал именинницу. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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