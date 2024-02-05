Кристаллы прилипли и разъедали кожу: москвичка сожгла пупок сыну марганцовкой

В Москве врачи спасли малыша, который получил химический ожог марганцовкой. Мать лечила пупок 1,5 годовалому сыну перманганатом калия в надежде снять воспаление.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Мальчика доставили в больницу им. Г.Н. Сперанского. По словам матери, у сына воспалилась область живота, она стала мокнуть. Тогда женщина воспользовалась марганцовкой, но не знала, как правильно ее применять. Она посыпала сухие кристаллы на пупок. В результате на мокнущей ране произошла реакция. Женщина смыла марганцовку, но часть кристаллов прилипла и стала разъедать кожу.

Врачи диагностировали у ребенка ожог II-III степени. Юный пациент провел в стационаре сутки и на второй день был выписан. Ему удалили реагент и полечили образовавшиеся язвы.

Специалисты напомнили, что марганцовку нельзя использовать в сухом виде, а разбавлять нужно в определенных пропорциях.

Ранее сообщалось, что в Выборге ребенок впал в кому, выпив водку вместо лимонада.