Бывший российский заключенный напал с ножом на нового мужчину возлюбленной

В Республике Карелия 40-летний мужчина приговорен к восьми годам колонии строгого режима за покушение на жизнь 27-летнего жителя Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия.

По версии следствия, в июле минувшего года россиянин вышел из тюрьмы и решил навестить сожительницу в комнате общежития на улице Щорса. Однако прибыв на место мужчина обнаружил, что вместе с возлюбленной в помещении находился другой мужчина. Схватив нож, уголовник накинулся на нового бойфренда женщины и несколько раз ударил его в шею. Тем не менее добить оппонента у него не получилось, поскольку тот активно сопротивлялся.

Вскоре на место прибыли медики скорой помощи, которые оперативно оказали пострадавшему помощь. В результате 27-летний петрозаводчанин остался жив.

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