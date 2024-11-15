Россиянке вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла в автобусе

В Перми местной жительнице вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла во время поездки на автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Пострадавшая рассказала, что водитель автобуса разогнался до 80 километров в час, и от возникшей вибрации треснула стеклянная перегородка.

Пермячка призналась, что ей резко стало больно моргать и смотреть по сторонам. Позднее из ее глаза вытащили маленький фрагмент стекла. В результате ЧП глазное яблоко россиянки воспалилось и покраснело.

В городском департаменте транспорта пообещали организовать проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что жительница Ставрополья обвинила воспитателей в истязании сына электрошокером.

Также сообщалось, что в США 14-летний школьник пробрался в дом 91-летней пенсионерки и изнасиловал ее.