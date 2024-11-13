Подросток изнасиловал 91-летнюю пенсионерку в ее доме

В американском штате Флорида 14-летний школьник признал вину за то, что избил и изнасиловал 91-летнюю женщину. Об этом пишет портал WESH.

ЧП произошло в июне текущего года. Несовершеннолетний проник в дом к соседке, он несколько раз ударил спящую пенсионерку, накинулся на нее и изнасиловал. После совершения преступления юный американец скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, ее доставили в больницу.

Через некоторое время женщина рассказала, что была знакома с насильником, подросток проживал по соседству и периодически заходил к ней в гости. Сотрудники полиции смогли опознать преступника с помощью видео, снятого одним из соседей пенсионерки, и ДНК-экспертизы. Мальчик признал себя виновным в совершении преступления.

Приговор насильнику должны вынести 14 декабря.

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