Мать обвинила воспитателей детского сада в пытках ее сына электрошокером

В Ставропольском крае женщина обвинила воспитателей детского сада в истязании сына электрошокером. Она заметила у трехлетнего мальчика следы и забила тревогу. Подробности сообщает 360.ru.

По данным источника, она заметила странности после того, как в учреждении поменялись воспитатели. По словам женщины, к ее сыну сразу были настроены недружелюбно из-за того, что мама приводила его позже других. До этого мальчик болел и утром они завтракали дома, принимая лекарства.

Летом женщина увидела на теле сына красные пятна, которые напоминали ушиб и долго не заживали. Никто не объяснил маме, откуда они. Она подумала, что мальчик просто упал.

Через какое-то время она заметила, что ребенок стал нервным и плохо спал. У него менялось настроение именно после посещения детского сада.

«Как будто под седативными препаратами», — поделилась она.

В один из дней мальчик не хотел купаться дома и устроил истерику. Мама снова заметила красные пятна на спине. Когда она связалась с другими родителями, то одна из мам вспомнила пятна на ее ребенке. Когда семья показала фото пятен знакомым, то им сказали, что это следы от электрошокера. Женщина обратилась в полицию.

«Судмедэксперт посмотрел, замерил, сказал, что это ожоги, симметричные, круглые и полученные путем теплового токопроводящего воздействия», — добавила она.

В детском саду опровергают обвинения, а маму удалили из чатов. Она пожаловалась, что правоохранители не возбуждают уголовное дело из-за «отсутствие состава преступления». Но она намерена бороться и наняла адвокатов.

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