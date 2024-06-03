Россиянка захотела сделать татуировку и впала в кому

В Санкт-Петербурге 24-летняя местная жительница захотела сделать татуировку и впала в кому. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло на Владимирском проспекте. Россиянка решила сделать новую татуировку у себя дома и пригласила татуировщика. Перед сеансом она захотела сделать анестезию.

После укола новокаина у жительницы Северной столицы началась интоксикация организма, вследствие чего она почувствовала недомогание. Врачи госпитализировали девушку в крайне тяжелом состоянии, диагностировав у нее отравление препаратом и клиническую смерть. Сейчас петербурженка находится в реанимации.

Стала ли причиной случившегося ошибка мастера или индивидуальная непереносимость препарата — пока неизвестно. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ЧП.

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