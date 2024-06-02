Она была босиком: девочка лишилась пальца на ноге во время купания в фонтане

Юная жительница Перми получила тяжелую травму, купаясь в фонтане. Несовершеннолетняя лишилась пальца на ноге, передает Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

По данным СМИ, горожане стали свидетелями инцидента, в результате которого пострадал ребенок. Девочка купалась босиком в фонтане. В какой-то момент она получила тяжелую травму.

На место случившегося вызвали сотрудников скорой помощи. У пострадавшей девочки оказался оторван палец на ноге. При каких обстоятельствах это произошло, пока не уточняется.

Пресс-служба Минздрава Пермского края не комментировала инцидент у фонтана. Местные СМИ направили представителям ведомства запрос.

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