Опубликовано 02 июня 2024, 20:15
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Она была босиком: девочка лишилась пальца на ноге во время купания в фонтане
В Перми девочке оторвало палец во время купания в фонтане .
© Freepik
Юная жительница Перми получила тяжелую травму, купаясь в фонтане. Несовершеннолетняя лишилась пальца на ноге, передает Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».
По данным СМИ, горожане стали свидетелями инцидента, в результате которого пострадал ребенок. Девочка купалась босиком в фонтане. В какой-то момент она получила тяжелую травму.
На место случившегося вызвали сотрудников скорой помощи. У пострадавшей девочки оказался оторван палец на ноге. При каких обстоятельствах это произошло, пока не уточняется.
Пресс-служба Минздрава Пермского края не комментировала инцидент у фонтана. Местные СМИ направили представителям ведомства запрос.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сын погиб на глазах у матери. Мальчик попал под колеса грузовика.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал «ЧП Пермь | новости»
Автор:Артем Хохлов