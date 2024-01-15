Россиянка забыла закрыть квартиру и стала жертвой нападения насильника

В Нижнем Новгороде местная жительница забыла закрыть квартиру и подверглась нападению насильника. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По данным источника, ЧП произошло накануне в одном из ЖК города. Злоумышленник пробрался посреди ночи в подъезд дома и стал ходить по этажам, дергая ручки дверей. Одна из них оказалась не заперта. Посреди ночи мигрант зашел в квартиру к девушке, после чего залез к ней под одеяло и предложил вступить с ним в половую связь.

Испугавшаяся россиянка ответила отказом, после чего незнакомец начал избивать ее и попытался взять силой. Девушке удалось дать отпор, вследствие чего насильник был вынужден сбежать из квартиры.

В настоящий момент ведется розыск подозреваемого.

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