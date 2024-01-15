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СЛУЧИЛОСЬ
10:12, 15 января 2024
1 мин.

Пенсионер поленом проломил грудину 10-летнему ребенку в Ивановской области

Пенсионер поленом проломил грудину 10-летнему ребенку в Ивановской области

© Freepik

В Ивановской области пожилой мужчина метнул полено в десятилетнего мальчика и проломил ему грудину. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 61-летнему россиянину не понравилось то, что на участке соседнего жилого дома шумит ребенок. Чтобы утихомирить его, мужчина схватил лежавшее недалеко бревно и кинул его через забор. В итоге «снаряд» попал точно в несовершеннолетнего.

После случившегося школьника пришлось экстренно везти в больницу. Врачи диагностировали ему перелом грудины. Чтобы восстановиться после травмы, ему теперь понадобится около четырех месяцев.

В отношении пожилого россиянина возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Ранее в Казани девочка умерла во время игры в детском саду. Малышка неожиданно упала и потеряла сознание. Приехавшие на вызов медики не смогли реанимировать ребенка и лишь констатировали смерть.

Источник:Life.ru
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
травма
ребенок
перелом
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