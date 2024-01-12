Россиянка вывела ребенка на мороз без обуви в целях воспитания

В Екатеринбурге женщина вывела ребенка на мороз без обуви в целях воспитания. Об этом сообщает портал E1.ru.

Местные жители заметили на улицах города босого мальчика. Примечательно, что ребенок находился на свежем воздухе не один: рядом с ним шли женщина и собака. Свидетели ситуации рассказали о том, что жительница Екатеринбурга повышала голос на мальчика и нецензурно выражалась.

По информации источника, россиянка вывела босого ребенка на мороз в целях воспитания.

«Мальчик ревет, ему больно. Говорил: «Ноги отпадут». Она ответила: «Нет, просто заболеешь»», — сообщили очевидцы о диалоге между женщиной и мальчиком.

На данный момент служба ПДН устанавливает участников инцидента.

Ранее сообщалось о том, что екатеринбуржца с плачущей дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз. Подробности смотрите в этой статье.

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