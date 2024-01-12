В Томске учителя физкультуры подозревают в домогательствах к пятикласснику

В Томске задержали учителя физкультуры по подозрению в домогательствах к ребенку. Родители пятиклассника рассказали, что педагог приставал к мальчику и трогал его за интимные места. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, с начала ноября по конец декабря 2023 года сотрудник гимназии мог совершать с несовершеннолетним действия сексуального характера. Рассказал об этом сам пострадавший ученик. Он признался матери, что первое время молчал, так как ему было стыдно раскрывать то, что с ним делал преподаватель физкультуры, но потом все-таки решил поделиться всем с родными.

Когда близкие мальчика узнали о происходящем, то сразу же обратились в полицию. Подозреваемого в домогательствах задержали. В ходе разбирательств выяснилось, что у мужчины уже была судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

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