Россиянка вышла замуж за похитившего и избившего ее мужчину

В Забайкалье женщина вышла замуж за похитившего и избившего ее мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Краснокаменского городского суда.

По информации источника, россиянин похитил, избил и угрожал убить женщину, которая после всего произошедшего вышла за него замуж. Несмотря на примирение сторон, мужчине не удалось избежать наказания.

Суд установил, что мужчина, встретив знакомую у подъезда общежития, избил ее руками и ногами. После этого он посадил девушку в машину и повез в сторону аэропорта, угрожая убийством.

В ходе расследования потерпевшая изменила свои показания. Она не стала отрицать факта избиения, но уточнила, что добровольно села в машину для примирения. Изменение показаний суд расценил как желание помочь мужчине избежать уголовной ответственности. В дальнейшем выяснилось, что он стал ее законным супругом.

Несмотря на примирение, мужчину приговорили к 5 годам 3 месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянка вышла замуж за египтянина и узнала об этом лишь спустя время. Подробности читайте в этой новости.

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