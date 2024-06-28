Россиянка вышла замуж за египтянина и узнала об этом лишь спустя время

В Санкт-Петербурге местная жительница вышла замуж за иностранца и не знала об этом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По версии правоохранителей, россиянка потеряла паспорт в 2021 году. Она написала заявление в полицию, однако переоформить документ не успела.

Через некоторое время женщина захотела зарегистрировать недавно родившегося ребенка и выяснила, что в январе 2022 года она якобы вышла замуж за египтянина.

«Мужа никогда не видела, не знакома с ним, совместное хозяйство с супругом не вела», – сказано в публикации.

Оказалось, что брак был заключен на основании утерянного паспорта. При этом в 2022 году сам гражданин Египта обращался в МВД и просил выдать ему разрешение на временное проживание. В качестве основания он называл стремление проживать с супругой.

Петербурженка обратилась в суд. Там брак признали недействительным, запись о регистрации аннулировали.

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