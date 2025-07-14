В Кузбассе 17-летнюю девушку поставили на колени и избили за отказ мужчине

В Кемеровской области 17-летнюю девушку поставили на колени и избили из-за отказа встречаться со взрослым мужчиной. Напасть на подростка подготовил друзей ее несостоявшийся ухажер. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

По информации источника, мужчина, который вдвое старше девушки, предложил ей стать парой, но она отказалась. Россиянин не смог принять отрицательный ответ возлюбленной, поэтому подговорил друзей напасть на нее.

Отмечается, что девушку поставили на колени и заставили извиниться за свой отказ. Также приятели отвергнутого мужчины нанесли по несовершеннолетней несколько ударов ногами.

По предварительным данным, после случившегося родители пострадавшей уже обратились в полицию с заявлением. Но пока нет информации о возбуждении дела.

Ранее в Домодедово подросток избил молотком двух девочек 13 и 16 лет в лесу. Он пытался проломить им головы. Позже он пояснил, что пытался навредить подросткам, так как ненавидит женщин.