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Опубликовано 21 февраля 2024, 16:21
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Россиянка вынесла из ТЦ одежду на 140 тысяч рублей при помощи детской коляски

Жительница Москвы вывезла из ТЦ на детской коляске одежду на 139 тысяч рублей.
Россиянка вынесла из ТЦ одежду на 140 тысяч рублей при помощи детской коляски

© Freepik

В Москве 30-летняя местная жительница подозревается в краже вещей на 140 тысяч рублей в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что кража произошла в одном из ТЦ, расположенных на северо-востоке столицы. Осознав, что за ее действиями никто не наблюдает, злоумышленница взяла со стеллажей выставленные на продажу вещи на сумму свыше 139 тысяч рублей, сложила их в пустую детскую коляску, которую взяла при походе в магазин.

Затем воровка прошла кассовую зону, не заплатив за товар, и ушла из магазина. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения в ТЦ, недобропорядочную москвичку задержала охрана.

В итоге против женщины возбудили уголовное дело по статье о краже. Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников преступления.

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