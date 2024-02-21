Россиянка вынесла из ТЦ одежду на 140 тысяч рублей при помощи детской коляски

В Москве 30-летняя местная жительница подозревается в краже вещей на 140 тысяч рублей в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что кража произошла в одном из ТЦ, расположенных на северо-востоке столицы. Осознав, что за ее действиями никто не наблюдает, злоумышленница взяла со стеллажей выставленные на продажу вещи на сумму свыше 139 тысяч рублей, сложила их в пустую детскую коляску, которую взяла при походе в магазин.

Затем воровка прошла кассовую зону, не заплатив за товар, и ушла из магазина. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения в ТЦ, недобропорядочную москвичку задержала охрана.

В итоге против женщины возбудили уголовное дело по статье о краже. Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников преступления.

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