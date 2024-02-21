Обвиненный в педофилии российский пенсионер устроил перестрелку с полицейскими

В Ростовской области пенсионер устроил перестрелку с полицией из-за ссоры с супругой. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, супруги не могли поделить хозяйство. После очередной ссоры россиянка позвонила сыну и заявила, что его отец схватил ружье и ведет себя неадекватно. Тот вызвал правоохранителей. Прибывшим полицейским женщина рассказала, что ее муж ранее пытался за деньги совратить 13-летнюю внучку. Будучи обвиненным супругой в педофилии, мужчина забежал в сарай и заперся. На протяжении нескольких часов силовики вели переговоры, однако в какой-то момент он выстрелил в их сторону, после чего совершил суицид.

В результате ЧП никто из сотрудников полиции не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве местного жителя избили и оставили без коллекционных вещей на 1,3 млн рублей.

Также стало известно, что в Ленинградской области мужчине во время работы замяло ногу в станок. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.