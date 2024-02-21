Беременная женщина в Москве выходила из метро и случайно ранила себя лежащим в сумке пистолетом

В Москве у беременной женщины выстрелил лежащий в сумке пистолет. Это произошло, когда она выходила из метро. Резиновая пуля попала в плечо.

Подробности инцидента приводит сайт mk.ru.

Происшествие случилось 20 февраля. 28-летняя женщина выходила на станции «Калужская», как вдруг ее пистолет выстрелил. Пуля попала в куртку и ранила плечо.

Пострадавшая вызвала скорую. Врачи удалили пулю, женщину доставили в полицию.

По словам россиянки, она три месяца носит оружие с целью самобороны. Девушка находится на 18 неделе беременности. С отцом ребенка она разошлась, сейчас мужчина якобы угрожает и преследует ее.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли пистолет. Проводится разбирательство.

Ранее сообщалось, что в Балашихе женщина неделю проходила с пулей. Оказалось, что во время ссоры в нее выстрелил сожитель.