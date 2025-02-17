Россиянка вонзила нож в живот пятилетнему сыну, чтобы наказать за плохое поведение
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В Армавире 27-летняя мать напала на пятилетнего сына. Женщина вонзила нож ему в живот, потому что он баловался. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, 15 февраля россиянка находилась со своим ребенком в комнате общежития на улице Кропоткина. Предположительно, мальчик плохо себя вел, поэтому мать решила успокоить его ножом. Она вонзила его в сына, после чего женщину задержали.
Раненого мальчика доставили в больницу. На данный момент его состояние не уточняется.
На месте происшествия уже поработали сотрудники правоохранительных органов. В комнате были найдены шесть ножей. Их все изъяли.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее отец мальчика, который чуть не утонул в московском бассейне, вышел на связь с журналистами. Он заявил, что его не уведомили о ЧП.
Также недавно в Санкт-Петербурге мужчина избил 73-летнюю мать.