Россиянка вонзила нож в живот пятилетнему сыну, чтобы наказать за плохое поведение

В Армавире 27-летняя мать напала на пятилетнего сына. Женщина вонзила нож ему в живот, потому что он баловался. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 15 февраля россиянка находилась со своим ребенком в комнате общежития на улице Кропоткина. Предположительно, мальчик плохо себя вел, поэтому мать решила успокоить его ножом. Она вонзила его в сына, после чего женщину задержали.

Раненого мальчика доставили в больницу. На данный момент его состояние не уточняется.

На месте происшествия уже поработали сотрудники правоохранительных органов. В комнате были найдены шесть ножей. Их все изъяли.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее отец мальчика, который чуть не утонул в московском бассейне, вышел на связь с журналистами. Он заявил, что его не уведомили о ЧП.

Также недавно в Санкт-Петербурге мужчина избил 73-летнюю мать.