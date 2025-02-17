Безработный мужчина избил пожилую мать из-за упреков

В Санкт-Петербурге мужчина избил 73-летнюю мать из-за упреков. Об этом сообщает местная прокуратура.

22 июля 2024 года 47-летний мужчина избил кулаками мать, которая стала высказывать претензии про его образ жизни. Пенсионерка была возмущена тем, что сын злоупотребляет спиртным и не работает. В результате, он нанес ей повреждения средней степени тяжести.

На данный момент уголовное дело направлено в суд. Мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью по ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Ранее под Орлом влюбленные избили друг друга одним молотком и умерли от кровопотери. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что житель Петербурга жестоко избил жену из-за неправильного воспитания собаки. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.