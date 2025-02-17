Отец тонувшего в московском бассейне мальчика заявил, что его не уведомили о ЧП

Администрация московского бассейна, в котором едва не утонул семилетний мальчик, не предприняла достаточных мер для того, чтобы его спасти. Об этом в беседе с mk.ru рассказал отец пострадавшего ребенка.

Родитель, по его собственным словам, узнал о произошедшем не от руководства спортивного заведения, а от одного из посетителей. Сына он обнаружил в медицинском кабинете — к тому моменту его кожа уже приобрела фиолетовый оттенок.

«Сотрудники бассейна даже не вызвали скорую помощь, не известили о произошедшем меня с супругой… У меня сложилось впечатление, что они и не собирались, рассчитывая на то, что ребенок просто отлежится на кушетке, а потом его отдадут родителям», — цитирует его издание.

В настоящее время мальчик находится в реанимации. Родители ищут пути привлечь к ответственности его тренера.

Напомним — инцидент произошел 16 февраля. Семилетний мальчик на протяжении двух минут тонул и захлебывался в бассейне, в то время как его наставник что-то увлеченно рассматривал в смартфоне. Свое поведение тренер аргументировал тем, что ребенок получил распоряжение покинуть чашу и идти в душ, однако не последовал ему.

Ранее мы писали о том, что суд в Москве вынес приговор тренеру, топившему малолетнего инвалида в бассейне.