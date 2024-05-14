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Опубликовано 14 мая 2024, 16:55
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Худенькая шатенка в брючном костюме: полицейские разыскивают мать, бросившую ребенка в магазине

В Краснодаре полицейские разыскивают мать, которая бросила дочь в магазине.
Худенькая шатенка в брючном костюме: полицейские разыскивают мать, бросившую ребенка в магазине

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов распространяют ориентировку на пропавшую в Краснодаре женщину. Перед исчезновением она бросила свою малолетнюю дочь в магазине, передает Kp.ru.

Накануне, 13 мая, невысокая худенькая шатенка в брючном костюме пришла в супермаркет на улице Суворова. Вместе с женщиной был ребенок. Через пару минут незнакомка покинула маркет одна — дочь она оставила.

Малышку вскоре заметили работники магазина. Плохо говорящая девочка смогла объяснить, что ее привела сюда мама. На место были вызваны полицейские и работники социальных служб.

Пока что ребенок находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Его мать сейчас разыскивают стражи порядка.

Ранее сообщалось, что в Якутии пропали двое детей. Мальчик и девочка отправились играть в заброшенное здание и не смогли самостоятельно выбраться оттуда.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Пропажа
мать
ребенок