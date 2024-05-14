Худенькая шатенка в брючном костюме: полицейские разыскивают мать, бросившую ребенка в магазине

Сотрудники правоохранительных органов распространяют ориентировку на пропавшую в Краснодаре женщину. Перед исчезновением она бросила свою малолетнюю дочь в магазине, передает Kp.ru.

Накануне, 13 мая, невысокая худенькая шатенка в брючном костюме пришла в супермаркет на улице Суворова. Вместе с женщиной был ребенок. Через пару минут незнакомка покинула маркет одна — дочь она оставила.

Малышку вскоре заметили работники магазина. Плохо говорящая девочка смогла объяснить, что ее привела сюда мама. На место были вызваны полицейские и работники социальных служб.

Пока что ребенок находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Его мать сейчас разыскивают стражи порядка.

Ранее сообщалось, что в Якутии пропали двое детей. Мальчик и девочка отправились играть в заброшенное здание и не смогли самостоятельно выбраться оттуда.