Россиянка уснула на сапборде и переплыла реку, пока ее искала полиция

В Иркутской области 47-летняя женщина уснула на сапе и за ночь переплыла Ангару. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 47-летняя женщина вышла на воду без телефона и спасательного жилета. Через пару часов ее муж заволновался и обратился за помощью в отдел МВД. В результате были организованы мероприятия, направленные на поиски россиянки. Волонтеры искали ее всю ночь.

Утром стало известно, что женщина жива. Как выяснилось, россиянка выпила алкоголь и уснула на сапборде. Проснувшись, она оказалась в селе Буреть и попросила рыбаков о помощи.

На данный момент женщина находится дома.

