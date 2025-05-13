Хотел уплыть на Багамы: россиянин угнал яхту за 2,5 миллиона долларов

В США задержали гражданина России, который угнал дорогостоящую яхту и попытался на ней доплыть до Багам. Стражам порядка пришлось задействовать огромный резерв сил, чтобы остановить дерзкого похитителя.

Кадры с американского ТВ, на которых показали погоню за россиянином, опубликовал Telegram-канал Регнум. На них видно, как полицейские катера преследуют угнанную яхту.

Судно стоимостью 2,5 млн долларов стояло у пристани недалеко от Хоуб-Саунд во Флориде. Когда пропажу заметили, то корабль с россиянином на борту начали преследовать дроны, вертолет, спецназ и морская полиция.

В итоге яхту остановили, а мужчину задержали при помощи слезоточивого газа. Угонщиком оказался 29-летний гражданин РФ, который хотел уплыть на Багамы.

Ранее сообщалось, что влюбленные подростки пытались сбежать из интерната и угнали машину. По пути они чуть не убили мужчину.