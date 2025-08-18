72-летний турист пропал на перевале Орой на Алтае, где ежегодно исчезают люди. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, трое туристов самостоятельно пошли в горы и предварительно не зарегистрировались. Они отправились на перевал Орой, который считается опасным из-за резких перепадов высоты и крутых поворотов. Вернулись из похода только двое. 72-летний мужчина отделился от группы. Турист ушел вперед в направлении дома, где можно отдохнуть, после чего связь с ним оборвалась.

На данный момент спасатели обследовали больше 20 километров, но следов путешественника обнаружить не удалось.

На перевале Орой при странных обстоятельствах уже пропадали россияне. В прошлом году не вернулся домой 24-летний турист из Новосибирска, на Алтае нашли только его палатку.

Ранее сообщалось, что три человека пропали без вести в Карелии во время сплава на байдарках. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что трое туристов пропали на Камчатке во время сплава на самодельном катамаране.