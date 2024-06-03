Россиянка уснула на автобусной остановке и лишилась дорогостоящих часов

В Москве 39-летнюю местную жительницу обокрали на остановке общественного транспорта, где она уснула. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, в ночь с 26 на 27 апреля москвичка отдыхала с приятелями в одном из баров в центре города. Под утро, когда все разъехались, женщина захотела подождать автобус на остановке на Арбате. В итоге жительница столицы уснула на остановке, а когда проснулась, то не смогла найти свой смартфон и наручные часы.

Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей, россиянка написала заявление в полицию. В настоящий момент по факту произошедшего организована проверка.

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