Россиянка ушла накопать червей для рыбалки и пропала

В Пермском крае пропала 21-летняя местная жительница, которая отправилась накопать червей для рыбалки. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, россиянка ушла из дома 20 апреля. С тех пор местонахождение девушки неизвестно. Тревогу забил муж пропавшей, который был уверен, что она находится у ее родителей. Однако позднее выяснилось, что там девушка не ночевала.

Как рассказал мужчина, в 13:00 отец послал девушку накопать ему червей на рыбалку. Она взяла банку и ушла.

«После разговора с ее мамой я тут же позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Приехали полицейские, опросили меня. Потом я пошел ее искать, один», – рассказал муж пропавшей пермячки.

Россиянин подчеркнул, что ходил по округе, однако нигде не нашел следов супруги. Ее мобильный телефон перестал отвечать с 21 апреля.

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