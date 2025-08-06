Россиянка упала в аквапарке на ребенка и разорвала ему печень

Ребенок получил разрыв печени в аквапарке Санкт-Петербурга и попал в больницу. Об этом сообщает 360.ru.

Мальчик 2018 года рождения попал в реанимацию после посещения аквапарка. По информации источника, ребенок катался на горке, когда на его живот наехала женщина. В результате у потерпевшего выявили разрыв печени и внутрибрюшное кровотечение.

«Диагноз: травматический разрыв левой доли печени, внутрибрюшное кровотечение. Состояние здоровья: тяжелое, помещен в реанимацию», — сообщил источник.

Ребенок получил травму 5 августа.

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