Люди застряли на огромной высоте на аттракционе в российском городе

Люди застряли на высоте 10 метров на аттракционе в Москве. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника, происшествие произошло в понедельник в развлекательном центре на юго-западе столицы. Посетители застряли на аттракционе под названием «Воздушный поезд» на высоте 10 метров.

Отмечается, что сотрудники экстренных служб отправились в парк на проспекте Андропова.

По информации Telegram-канала Baza, самостоятельно сотрудники парка не смогли снять посетителей с аттракциона. Поэтому на место вызвали спасателей. Речь идет о парке развлечений «Остров мечты».

Ранее мы писали о том, что Кремлевский духовой оркестр дал концерт для людей, застрявших в Домодедово. Музыканты порадовали выступлением пассажиров, которые не смогли вылететь из столицы из-за отмены и задержек рейсов.

Также стало известно о том, что россиянка застряла на семь часов в гамаке для аэройоги.